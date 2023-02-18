Екскомандувач США припустив вдалий контрнаступ ЗСУ влітку, але назвав умову

На думку Девіда Петреуса, цього літа українські сили зможуть перерізати сухопутний коридор до Криму.

Збройні сили України зможуть відкинути російські війська ще далі вже влітку, але це залежатиме від постачання зброї та стратегії.

Про це повідомив екскомандувач Центральним командуванням США Девід Петреус, заяву якого наводить CNN.

"Для успіху буде потрібна успішна загальновійськова війна - взаємодоповнювальний підхід, за якого кілька видів бойових одиниць підтримують один одного", - йдеться у заяві.

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За словами Петреуса, цього літа українські сили зможуть перерізати сухопутний коридор до Криму.

"Якщо перерізати його, то можна буде розпочати ізоляцію Криму, можна буде зменшити його як вузол матеріально-технічного забезпечення, а потім можна розділити російські сили. І тоді, якщо зруйнувати міст через Керченську протоку, то справді росіян ізолюють", - додав він.

Петреус сказав, що якщо цей сценарій спрацює, у поєднанні зі зброєю великої дальності для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, на війні буде зовсім інша динаміка. Якщо російські втрати продовжать накопичуватись, у якийсь момент Кремль повинен буде визнати, що ця війна нестійка на полі бою. І якщо світ продовжить посилювати економічний, фінансовий та експортний контроль, то ситуація стане ще більш нестійкою.

Екс-командувач США додав, що українські військові зможуть досягти таких загальновійськових ефектів, яких не досягли росіяни.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зробив свій прогноз стосовно того, чи зможуть ЗСУ вигнати росіян з території України до кордонів 91 року військовим шляхом.

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