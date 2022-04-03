Екскомандувач збройних сил США Бен Годжес повідомив, яку зброю треба надати Україні для боротьбі проти РФ

Екскомандувач збройних сил США Бен Годжес повідомив, яку зброю треба надати Україні для боротьбі проти РФ

Бен Годжес наголосив, що армія РФ не досягла жодної зі своїх цілей у війні проти України.

Україна має отримати всю ту зброю, яку можна використати у боротьбі проти агресії РФ.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів генерал-лейтенант у відставці, колишній командувач збройних сил США в Європі Бен Годжес.

За його словами, Україні треба надавати всю необхідну допомогу для стримування російської агресії. Зокрема потрібні речі, які можуть знищити те, що викликає найбільше проблем.

"Тобто, це ракети великої дальності, артилерія дальньої дії, російські кораблі, з яких здійснюється запуск крилатих ракет, російські літаки, з яких також здійснюється запуск крилатих ракет. Тобто, треба дати Україні те, що здатне зупинити речі, які я перерахував. Плюс артилерія і ракети з боєприпасами калібру 122-мм та 152-ммб, як і ЗРК середньої дальності. І також я думаю, що треба надати Україні броньовані мобільні засоби", - сказав він.

Бен Годжес підкреслив, що Путін зазнав нищівної поразки у планах завоювати Україну.

Нагадаємо, за даними розвідки США, Путін хоче "парад перемоги 9 травня", незалежно від стану війни чи мирних переговорів.

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