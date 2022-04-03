Екскомандувач ЗС США про те, чи вступить армія Білорусі у війну проти України: "Вони можуть зайти"

Екскомандувач ЗС США про те, чи вступить армія Білорусі у війну проти України: "Вони можуть зайти"

Бен Годжес зазначив, що не думає, що це ймовірно.

Генерал-лейтенант у відставці, колишній командувач збройних сил США в Європі Бен Годжес поміркував, чи є ризики того, що армія Білорусі вступить у війну проти України на боці Росії.

Так, в інтерв'ю ТСН.ua він зазначив, що така можливість є, але Бен не думає, що це ймовірно.

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"Лукашенко – це нелегітимний лідер. У цьому немає сумнівів. Ніхто в світі не вірить, що його вибори були легітимними. Але він при владі зараз, навколо нього сили безпеки (армія – ред.). Але, думаю, навіть він бачить, що маленька частина військ з Білорусі буде знищена, і він втратить навіть це", – зазначив військовий.

Годжес додав, що зважаючи на це, Лукашенко намагається дозволити Росії діяти з території Білорусі. Втім, Бен наголосив, що війська РБ можуть зайти під тиском Кремля.

"Думаю, що він намагається зберегти ту крихітну армію, яка у нього ще є. Проте, в цілому, я не знаю, вони можуть зайти. Це залежить від тиску з Кремля. Але при цьому він (Лукашенко – ред.) кожного дня робить розрахунки щодо свого власного виживання", – додав екскомандувач ЗС США.

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