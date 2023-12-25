Екскомандувач силами НАТО в Європі пояснив, чому США вигідно забезпечити Україну зброєю

Він заявив, що питання про зброю віршується не в Києві, а Вашингтоні.

Колишній командувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс закликав негайно надати Україні всю необхідну військову підтримку.

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Про це він заявив в етері недільного радіошоу Cats Roundtable, інформує Голос Америки.

"Це дуже небезпечна ситуація, і реальні дії фактично не в Києві. Справжні дії відбуваються у Вашингтоні... Ми повинні надати військову підтримку Україні. Їхня справа справедлива", – заявив Ставрідіс.

Він зазначив, що половина російської армії була знищена, "при цьому жоден солдат США не був убитий або навіть підданий ризику". Ставрідіс нагадав, що на це було витрачено всього 5% річного оборонного бюджету США.

"Ми можемо собі це дозволити, і ми повинні. Я стурбований війною в Україні лише в тому випадку, якщо США та наші європейські союзники не виконають взяті нами зобов’язання щодо підтримки України", – сказав адмірал.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ скасовують наступальні операції через брак снарядів.

Крім того, ми раніше інформували, що у Міноборони повідомили про план з посилення української армії.

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