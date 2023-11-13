Екскурсія закінчилася: ЗСУ під Авдіївкою з ювелірною точністю знищили групу окупантів (відео)

Оператор нашого FPV-дрону з 47-ї бригади точним пострілом знищив окупантів, які ховалися в підбитій техніці.
Українські військові під Авдіївкою з ювелірною точністю знищили групу окупантів, які сховалися у раніше підбитому та згорілому бронетранспортері.
Відповідне відео на своїй сторінці в соцмережі опублікував журналіст Юрій Бутусов.
На кадрах з відео видно, як окупанти біля посадки переміщуються поряд з підбитим БТРом. Там вони намагалися сховатися від українських військових. Загарбники залізли у бронетранспортер, після чого в нього прицільно влучив український дрон. Як підсумок - вже згоріла техніка знову вибухнула, але вже зсередини і разом з військовими РФ.
“Група російських солдатів, покрутившись трохи біля посадки, вирішила від гріха подалі сховатися в раніше враженому БТР, не підозрюючи, що тим самим підписують собі смертний вирок. Своєю чергою оператор нашого FPV-дрону з 47-ї бригади, дочекавшись остаточного "завантаження", з ювелірною точністю влетів у відкритий бічний люк і нарешті закінчив таку нетривалу екскурсію російських солдатів нашою землею під Авдіївкою”, - написав Юрій Бутусов.
Нагадаємо, що у наступ на Авдіївку РФ кинула 8-му армію, яку переважно складають корпуси "ЛДНР".
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