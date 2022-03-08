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Ексміністр оборони Грузії приїхав до України воювати проти російських окупантів

Ексміністр оборони Грузії приїхав до України воювати проти російських окупантів

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Ексміністр оборони Грузії приїхав до України воювати проти російських окупантів

Іраклій Окруашвілі / twitter.com/ArmedForcesUkr

Іраклій Окруашвілі разом з іншими грузинськими добровольцями приїхав до України.

Ексміністр оборони Грузії Іраклій Окруашвілі разом з українцями боротиметься проти російських окупантів.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Зазначається, що Іраклій Окруашвілі приїхав до України разом з іншими грузинськими добровольцями.

"Колишній міністр оборони Грузії Іраклій Окруашвілі наразі разом з іншими грузинськими добровольцями в Україні. Він допомагає нам боротися з російськими окупантами!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Україні створено "Інтернаціональний легіон" у складі української армії для опору Росії та захисту світової безпеки. На сьогодні виявили бажання стати до його лав добровольці і ветерани з 52 країн світу. Їхня кількість вже перевищила 20 тисяч. Це переважно досвідчені бійці, які брали участь у багатьох миротворчих кампаніях в різних куточках світу.

Поповнення підрозділу Інтернаціонального легіону при ГУР МО України триває.          

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