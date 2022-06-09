Ексміністр оборони назвав велику помилку окупантів на півдні України

Позиційні укріплення, які російські військові встановлюють на південному фронті, не допоможуть окупантам закріпитися в захоплених областях.

Колишній міністр оборони Андрій Загороднюк вважає, що російським окупантам не вдасться втриматися на півдні України після того, як ЗСУ перейдуть у системний контрнаступ.

Таку думку він висловив в ефірі Радіо НВ.

“Що вони зробили на Херсонщині і взагалі на півдні? Вони почали окопуватися, встановлювати позиційні укріплення для того, щоб затриматися і якимось чином стримати наші спроби контратак. Але відстані настільки величезні... Утримати це, просто закопавши свої артилерійські знаряддя, танки, — нереально”, — сказав Загороднюк.

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За його словами, для того, щоб знищити ці укріплення, потрібен тільки час.

“Як тільки вони ослаблять натиск, ми маємо всі шанси для контратаки і системного контрнаступу”, - наголосив ексміністр оборони.

Нагадаємо, на півдні України ворог намагається утримати займані позиції та не допустити перегрупування і посилення підрозділів Сил оборони.

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