Ексміністр закордонних справ Росії назвав причину "варварської" війни Путіна проти України

Російський дипломат вважає, що Кремль наважився на агресію проти України через відчуття безкарності.

Колишній міністр закордонних справ Росії Андрій Козирєв назвав війну в Україні "варварською".

Таку заяву російський дипломат зробив в інтерв'ю CNN у четвер, 3 березня.

“Це варварський вчинок. Я не міг собі такого уявити. Коли я був міністром закордонних справ, про це взагалі не могло бути й мови”, - запевнив Козирєв.

За його словами, до цієї війни Кремль підштовхнуло відчуття “безкарності як вдома, так і за кордоном”.

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“Це підвищило апетит, на жаль, не до розбудови Росії. Тепер вони цією братовбивчою війною руйнують майбутнє всього братнього народу”, – додав він.

Козирєв також сказав, що санкції з боку Заходу проти Росії “повинні бути спрямовані на тих, хто приймає рішення, або виконавців в уряді.

Водночас дипломат попередив, що санкції проти президента Росії Володимира Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова не завдають особливої шкоди, оскільки їхні активи зареєстровані на підставних осіб.

Раніше Козирєв у Twitter закликав усіх російських дипломатів піти у відставку на знак протесту проти вторгнення Росії в Україну.

Андрій Козирєв був першим міністром закордонних справ Росії в уряді президента Бориса Єльцина після розпаду Радянського Союзу.