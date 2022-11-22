Ексміністру освіти Табачнику оголосили підозру в держзраді під час війни: до чото тут Сальдо і Балицький

СБУ повідомила ексміністру освіти України Дмитру Табачнику підозру в державній зраді в умовах воєнного стану.

Про це свідчить текст підозри на сайті Офісу генпрокурора.

За інформацією слідства, підозрюваний організовував та координував діяльність керівників окупаційних "адміністрацій" Херсонщини та Запоріжжя у сфері охорони здоров’я, освіти та підготовки до проведення фейкових "референдумів".

Так, повідомляється, що 1 травня підозрюваний у Telegram сконтактував колаборантів з Херсонщини та Запоріжжя Володимира Сальдо і Євгена Балицького із заступником очільника МОЗ Росії Андрієм Плутиницьким "для організації процесів у сфері охорони у захоплених населених пунктах". Підозрюваний діяв як представник вищих органів російської влади.

У підозрі також вказано, що в червні Табачник листувався із Сальдо для організації його зустрічі із "головою МНС АР Крим". Мета – створення служби з надзвичайних ситуацій, підписання угоди про співпрацю з Управлінням внутрішніх справ у Херсонській області і створення служби "112".

У липні Сальдо і Балицький надали Табачнику дані про кількість об’єктів інфраструктури, навчальних закладів, медустанов та виборчих дільниць на тимчасово захоплених територіях. Отримавши цю інформацію, підозрюваний скерував заступникові голови уряду РФ доповідну записку про необхідність озброєної охорони для вказаних об’єктів.

У серпні Табачник написав у Telegram повідомлення абоненту "Олегу Владимировичу Козлову" – співробітнику дев’ятого управління Департаменту оперативної інформації п’ятої служби ФСБ Росії. У повідомленні підозрюваний заявив про некомпетентність Балицького у створенні мережі аптек на захопленій території, ціноутворенні на фармацевтичну продукцію, а також неналежному зберіганні вакцин та інсулінів.

Так, слідчий Управління СБУ у Вінницькій області оголосив Табачнику про підозру у державній зраді. Максимальне покарання за такий злочин – довічне ув'язнення.

Нагадаємо, Табачник був міністром освіти і науки України за часів президентства Віктора Януковича. Міністр втік з України 2014 року. Того ж року оточення Януковича включно з Табачником потрапили під санкції ЄС.

СБУ 2015 рок оголосила Табачника в розшук. А наступного року суд наклав арешт на коштовні метали та банківські рахунки ексміністра у "Сбербанку".

Табачник – фігурант кримінальних справ про розкрадання державного майна та бюджетних грошей.

2020 року Табачник був помічений в окупованому Криму біля будівлі податкової служби.

А 2021 року стало відомо, що ЄС зняв санкції з Табачника.

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