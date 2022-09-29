Ексочільник ЦРУ пояснив, чому Путін так спішив провести псевдореферендуми на окупованих територіях

Колишній директор ЦРУ Девід Петреус вважає, що є дві причини, чому російський диктатор Володимир Путін так спішив провести фіктивні "референдуми" на окупованих українських територіях.

За його словами, одна із причини - Росії потрібно до 1 жовтня зібрати молодь з окупованих регіонів України, які можуть піти захищати так звану "Ерефію".

Про це колишній директор ЦРУ сказав в інтерв'ю 24 каналу.

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"Росіянам треба, щоб вони зібрали звідти молодь і сказали – ну все, ви тепер громадяни росії, йдіть воюйте за ерефію. Це головна мета оцих перегонів з часом, які вони зараз намагаються виграти. Адже з першого жовтня починається призов у росії", - розповів Петреус.

За його словами, друга причина анексії є те, що зараз Путін зможе сказати, що це нібито російська територія, і "ми її будемо захищати усіма можливими засобами, бо це наша земля".

Нагадаємо, країни-члени ЄС хочуть змусити Росію заплатити за мобілізацію і псевдореферендуми, та Угорщина знову не погоджується з пропозиціями Євросоюзу.

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