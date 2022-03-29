Ексочільник Конституційного суду Тупицький незаконно втік до Відня – ЗМІ

24 березня його помітили біля готелю у центрі австрійської столиці.

Відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький неофіційно втік з України після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Програма "Схеми" провела розслідування, у якому виявила, що 22 лютого 2022 року він прилетів з Туреччини в Україну – і з того часу офіційно не перетинав кордон.

За інформацією журналістів, після початку повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну Тупицький разом з родиною переїхав на захід України, зокрема, до міста Стрий Львівської області.

Вже у розпал війни Росії проти України, відповідно до даних від прикордонників, 17 березня дружина судді Ольга Тупицька разом з двома дітьми перетнула кордон з Угорщиною на автомобілі BMW, зареєстрованому на неї.

При цьому сам Тупицький офіційно кордон не перетинав. Втім, за даними "Схем", він також виїхав з України.

Днями відстороненого голову КСУ помітили у Відні. 24 березня він виходив з готелю Stefanie у центрі австрійської столиці.

Нагадаємо, що перед вторгненням Росії з України втекли за кордон майже 20 народних депутатів. Більшість із них - це народні обранці від "Опозиційної платформи - За життя".

Читайте також:

На перемовинах у Стамбулі Україна вимагала у РФ негайного відкриття гумкоридорів до найбільших міст

"Об’єднає країни світу від США до Японії, від Австралії до Канади", - Шмигаль про новий План відновлення України

Макрон відмовив Путіну у сплаті за російський газ рублями