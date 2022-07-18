Ексочільник розвідки Фінляндії заявив, що війна в Україні триватиме ще довго і пояснив чому

Широкомасштабна війна в Україні, яку розв'язала Росія, буде тривати довго.

Про це заявив колишній керівник відділу розвідки Сил оборони Фінляндії Пекка Товері, пише Yle.

На його думку, на першому етапі, на початку війни, Росія атакувала на широкому фронті та намагалася захопити великі міста. Однак наступ провалився через важкі втрати і Росія була змушена відступити. На другому етапі, який тривав три місяці, Росія зосередила свої сили на меншій території та заявила, що її метою є просто встановлення контролю над Донбасом та окупованим південним берегом.

Так, за його словами наразі триває тертя фаза війни, де Україна і Росія майже у рівних силах по техніці і ніхто не збирається програвати.

"Стосовно цих перспектив сторони досить рівні, жодна з них не має можливості для швидкого військового вирішення", - вважає Товері та додає, що російська сторона має велику перевагу у артилерії.

Водночас Україна, яка отримала західну зброю, знищує склади з боєприпасами у тилу ворога і за словами фінського генерала, у період з липня по серпень ми побачимо, як це вплине на здатність росіян продовжувати наступ.

Щодо перспективи укладання мирної угоди, Товері не вірить у політичне вирішення війни за нинішнього російського керівництва.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 145-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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