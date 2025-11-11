Експерт Defense Express пояснив, як ЗСУ б’ють по енергетиці Росії

Енергетика / © Міністерство енергетики і вугільної промисловості

Сили оборони України продовжують завдавати ударів по ключових елементах енергетичної системи Росії. Ці атаки не випадкові — вони спрямовані на об’єкти, які живлять підприємства військово-промислового комплексу країни-агресора.

Про це у прямому етері телеканалу Еспресо розповів військовий експерт аналітичного центру Defense Express Іван Киричевський.

«Тенденція буде продовжуватися, і у російській енергосистемі поступово вибиватимуться ті чи інші елементи інфраструктури. На перший погляд може здаватися приємним, що десь у Бєлгороді чи Воронежі залишилися без світла. Але конфігурація російської енергосистеми така, що електропостачання йде по тих самих лініях не лише до житлового сектору, а й до промислових об’єктів і залізничного транспорту», — пояснив експерт.

Киричевський наголосив, що порушення цілісності російської енергосистеми напряму впливає на здатність ворога забезпечувати свою армію.

«Коли руйнуються елементи енергомереж, це означає, що десь зупиняється поїзд, який перевозить щось потрібне для війни, або на заводі, який виготовляє важливу для Росії продукцію, вводять графік відключень електрики», — зазначив він.

За словами експерта, у суспільстві досі існує хибне уявлення, що всі стратегічні промислові підприємства Росії розташовані глибоко в тилу — десь на Уралі. Насправді чимало таких об’єктів розміщені неподалік українського кордону.

«Наприклад, стратегічні бомбардувальники Ту-95МС ремонтують у Таганрозі. Логічно, що потрібно зробити так, аби в Таганрозі не було електрики — без неї авіазавод не працюватиме», — наголосив Киричевський.

Він також розповів, що один із виробників компонентів для російської ракетної програми, зокрема твердого палива для «Іскандерів», знаходиться всього за 150 кілометрів від державного кордону України.

«Отже, занурювати у таку електричну пітьму військово-промисловий комплекс Росії доведеться ще довго і наполегливо. Але цей процес уже триває — і він дає свій ефект», — підсумував експерт.

Раніше повідомлялося, що для припинення війни, потрібно зруйнувати весь фінансовий та воєнний потенціал Росії, впевнений журналіст Віталій Портников.

