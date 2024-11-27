Експерт Defense Express пояснив, скільки балістичний ракет Росія випустила по Україні протягом року

Протягом 2024 року Росія використала для ударів по Україні 200 балістичних ракет, половина з яких була надана КНДР.

Про це заявив військовий експерт Defense Express Іван Киричевський в етері телеканалу "Еспресо".

"Щодо лімітів балістичних ракет росіян все-таки є питання. Наприклад, за період з квітня по вересень 2022 року росіяни випустили 800 ракет "Іскандерів". Саме тоді виникло питання, що росіянам, можливо, знадобиться балістика від Ірану або ракети від інших країн, оскільки свої запаси, які накопичували 10 років, вони вичерпали, а відновити їх не встигли", - зазначив він.

Експерт зазначив, що наразі немає точних даних щодо можливостей запуску іранських ударних безпілотників типу Shahed. Киричевський заявив, що Росія їх, зазвичай, не накопичує, а використовує безпілотники одразу після їх отримання, тому їх можуть запускати рівно стільки, скільки було виготовлено.

"Статистика останніх двох тижнів дуже коливається. Сьогоднішній антирекордний запуск у 188 одиниць пов’язаний із тим, скільки встигли підвести з заводу. Це, на жаль, смертоносний конвеєр. На відміну від балістичних ракет, для яких потрібні спеціалізовані пускові установки, дрони-камікадзе можна запускати з імпровізованих майданчиків, і все обмежується лише кількістю наявних дронів", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАТО думає, як краще стримувати РФ, і готується до війни.

Крім того, ми раніше інформували, що нові американські БпЛА, випробувані на передовій в Україні, можуть змінити перебіг війни.

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