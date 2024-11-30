Експерт Defense Express пояснив, як Росія готується до наступної ракетної атаки по Україні

Російські загарбники завжди діють однаково і перед кожним масованим ракетним ударом проводять спочатку інформаційні операції.

Про це в етері Еспресо розповів військовий експерт Defense Express Іван Киричевський.

Віно заявив, що цілком вірогідно, що скоро росіяни здійснять новий масований ракетний удар по Україні.

"Чомусь в міру наростання інтенсивності бойових дій ми думаємо, що росіянам потрібно задирати планку масштабності повітряних ударів. Однак навіть удар того масштабу, який вони провели вчора, 28 листопада, вже приніс для нас певні проблеми, тому їм нарощувати не потрібно. Я думаю, коли ми оперуємо такими фразами про те, що росіянам треба мати якийсь недоторканний запас ракет, то часом орієнтуємося за застарілими реаліями. Як ще два роки тому ми рахували, скільки, коли і чого у РФ закінчиться", - заявив він.

Він нагадав, що Москва, починаючи з виводу радянських військ з Афганістану, зажди воює ракетами до тих пір поки вони не закінчаться повністю. У Афганістані Москва примудрилася відстріляти 4 тис. ракет до комплексів "Ельбрус" та "Луна-М", що було майже всім стратегічним запасом. Під час війни у Сирії російський ВПК працював достатньо повільно, тому за два роки росіяни відстріляли два річних запаси по виробництву Х-101 та "Калібрів".

"Росія майже не кожен удар проводить, щоб запас залишався на 2-3 масовані атаки, наприклад, такого масштабу, як вчора. Але з іншого боку росіяни вважають, що їм цього достатньо для досягнення стратегічних завдань. І ми не можемо сказати, що вчорашній удар не приніс нам певних проблем. Можливо, коли мова йде про нагнітання, що Росія готується застосувати одразу кілька сотень ракет, то це може бути елемент їхніх інформаційних операцій. Але з іншого боку, у росіян завжди йдуть послідовно - спочатку інформаційні операції, а потім пуск ракет. Тому доведеться тримати баланс та в міру можливості сприймати це все холоднокровно", - резюмував Киричевський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експерт назвав чергову загрозу для України.

Крім того, ми раніше інформували, що через атаку РФ одразу три АЕС України скоротили виробництво електроенергії.

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