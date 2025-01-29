Експерт: Франція та Британія можуть відправити війська до України, але є нюанс

Лише консолідовані зусилля європейських країн дозволять суттєво посилити оборону України та змінити баланс сил у війні.

Європейські країни мають надати Україні реальні гарантії безпеки, які можуть включати розміщення військ на її території.

Таку думку висловив науковий співробітник Центру європейських досліджень Вілфріда Мартенса у Великій Британії Гарван Волш в ефірі "Київ24".

"Британія та Франція можуть це зробити, у них є розвинені військові сили. Наземні сили Британії не такі великі, як були за часів наполеонівських війн, французькі більші. Проте як Британія зможе відправити такі війська і водночас посилити свій флот та повітряні сили, щоб захищатися – це велике питання. Британський уряд не показав волі до збільшення витрат на озброєння та оборону", – заявив експерт.

За його словами, окремо Велика Британія не може кардинально змінити ситуацію, але в рамках європейської коаліції військова підтримка може бути значною.

"Британія – сила середнього масштабу, самостійно вона нічого не може зробити, лише у складі коаліції. Європа повинна зосередити свої ресурси", – підкреслив Волш.

Він наголосив, що лише консолідовані зусилля європейських країн дозволять суттєво посилити оборону України та змінити баланс сил у війні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності залучення миротворчого контингенту військ для підтримки безпеки на фронті разом зі Збройними силами України.