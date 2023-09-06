Експерт із авіації розповів нові цікаві деталі про оновлену українську ракету "Нептун"

Експерт припускає, що саме оновленою ракетою "Нептун" міг бути знищений ЗРК С-400 "Тріумф" у Криму.

Українська протикорабельна крилата ракета "Нептун" могла стати сухопутною - у ній докорінно змінили систему наведення.

Про це розповів експерт з авіації, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко в ефірі Еспресо.

Також читайте Підрив окупантами Каховської ГЕС: Україна втратила річний запас питної води

Із посиланням на неназваного представника Міноборони України він повідомляє, що саме цієї ракетою, яка отримала модифікації, уражений російській ЗРК С-400 "Тріумф" біля мису Тарханкут 23 серпня.

"Він навів деякі неофіційні дані: дальність ракети "Нептун" вдалося підвищити з 300 км до 400 км. Вагу бойової частини значною мірою підвищили зі 150 до 350 кг", - пояснив Романенко.

За його словами, система "Нептун" стане більш компактною.

"Пускова установка не змінилася. Було оголошено, що вона залишилася контейнерною. Оскільки буде змінена система управління ракетою, то не потрібен буде радар управління. Тобто сама система стане більш компактною. Досить буде перекидати саму установку й ракета зможе виконувати автономний програмований політ. Програмування буде здійснюватися на землі", - додав він.

Раніше ми розповідали про українську далекобійну зброю. Що про неї відомо та наскільки вона потужна - читайте ТУТ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Путин, как тебе? Украинская разведка зашла в Крым!

Читайте також: