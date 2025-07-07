Знищення дронами СБУ великого складу боєприпасів у Харцизьку

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Ключовою подію на фронті минулого тижня стало знищення великого складу боєприпасів дронами СБУ. Успішна атака дозволить суттєво знизити наступальний потенціал ворога.

Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко.

Експерт підкреслює, що таких ударів щотижня стає все більше.

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«У Харцизьку був один з найбільших складів боєприпасів росіян. Ключове слово тут „був“. А отже, знищена одна з основних тилових баз РФ. Саме далекобійні дрони СБУ вже завдали росії величезних збитків, які обраховуються мільярдами доларів. Видно різницю між ударами, яких росіяни завдають по наших містах, і українськими ударами по складах ворога. Удари росіян — це, власне, акти геноциду. Удари СБУ — це точкова демілітаризація армії РФ. Перша стратегія кривава й неефективна. Друга — це хірургічна робота професіоналів, яка дає свій результат на полі бою», — акцентує експерт.

Черненко підкреслює, що Cлужба розробила і впроваджує унікальну методику використання безпілотних технологій.

«Саме дрони СБУ уразили вже понад сотню складів боєприпасів, арсеналів зброї, аеродромів з військовими літаками. Мільйони російських снарядів не полетіли в наших воїнів, а були підірвані просто на складах. І це без урахування знаменитої операції „Павутина“, яка вже увійшла до підручників спецслужб у всьому світі», — пише екснардеп.

«Минулий тиждень був важким для всіх нас. Знову масовані удари по мирних містах. Але знаючи про удари ворога, треба бачити всю картину. Треба бачити українську відповідь, яку передусім дають далекобійні дрони СБУ. І єдиний дієвий метод боротьби для України в цій війни — бити потужніше, ніж ворог. Удари по складах боєприпасів у Харцизьку цілком можуть бути номіновані на премію „Краща бавовна літа“. Хоча певен, підопічні Малюка приготували для ворога ще чимало сюрпризів», — резюмує політолог.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Харцизьку (Донецька область) дронами СБУ був підірваний один з найбільших складів боєприпасів. На відео зафіксовані багаточисельні вибухи та пожежа, яку було видно за десятки кілометрів.

Дата публікації 11:17, 03.07.25 Кількість переглядів 24 Дрони СБУ атакували склади боєприпасів РФ на Донеччині