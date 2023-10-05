Експерт-міжнародник пояснив наслідки "замороженої війни" в Україні і чому Путін піде далі

Експерт-міжнародник Станіслав Желіховський вважає, що візит президента Володимира Зеленського до Європи має на меті переконати підтримати Україну ті країни, які досі сумніваються. Він додав, що якщо Україну підштовхнуть до капітуляції, то Путін міг би почати готуватись до нового конфлікту та посилитись.

Про це він сказав в етері "24 каналу".

Україні потрібна військова та фінансова допомога, щоб пришвидшити перемогу

Експерт-міжнародник Станіслав Желіховський вважає, що Україні варто продовжувати працювати із країнами Європи, щоб ті й надалі підтримували нашу державу.

"Зараз є така тенденція, що деякі країни чи політики, які їх представляють мають ілюзії, що з Путіним ще можна домовитись. Зараз дуже багато говорять, що мовляв - нехай сторони сядуть та обговорять ті чи інші питання і закінчать цей конфлікт. Це - або банальна необізнаність, у чому я сумніваюсь, або звичайний внутрішньодержавний популізм, яким вони годують своє населення нібито для припинення війни. На мій погляд, найголовніше, щоб Україну підтримували сучасним озброєнням, гуманітарною допомогою та фінансово. Це - ті заходи, які дозволять пришвидшити завершення війни та перемогту", - вважає експерт-міжнародник.

Якщо не буде допомоги - Україну фактично примусять до капітуляції

Станіслав Желіховський вважає, що якщо Європа відмовиться допомагати Україні, то це буде означати примус до капітуляції.

"А тому головною метою візиту Зеленського на саміт Європейського політичного співтовариства - це достукатись до тих країн, які іноді вагаються. Наприклад, дехто в Італії каже, що ми навесні уже будемо домовлятися з Росією, і що в Італії уже немає зброї. От саме зараз потрібно узгодити, чи готові вони нам допомагати чи ні. Тут має бути серйозний діалог. Це ми бачитимемо, буде багато зустрічей і розмов про те, чи готова Європа перемагати Росію. Бо якщо не буде допомоги - нас змушують до капітуляції", - вважає експерт.

Путін не зупинеться і продовжить дестабілізувати світ

Міжнародник додав, що навіть якщо Путін зараз на якийсь час припинить обстріли, він відновить сили, знайде собі нових союзників або навіть однодумців на Заході.

"Він може почати швидше озброїтись. Він врахує прорахунки під час першої кампанії і друга може бути фатальною не лише для України, а й для цивілізованого світу. На мій погляд, якщо б війна заморозилась, то Путін почав би посилювати внутрішньодержавний простір, робити усе можливе, щоб "закрутити гайки". Далі - він почав би укріплювати РФ на пострадянському просторі, він посилив би свою присутність на південному Кавказі. Він би намагався "проковтнути" ще і три держави Балтії", - пояснив Станіслав Желіховський.

Експерт вважає, що ймовірно Путін не наважиться на відкриту війну проти країн НАТО, проте діятиме гібридно, дестабізовуючи та ситуацію. Він додав, що якщо РФ все ж нападе на країни Балтії, то НАТО боротиметься за них. Але це дасть можливість РФ диктувати свої умови на домінантних умовах.

Нагадаємо, президент Зеленський вважає, що у країні-агресорці РФ планують заморозити війну в Україні, щоб відновити військовий потенціал до 2028 року.

Також майже 50 європейських лідерів запевнили Зеленського у підтримці, але є нюанс.

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