Експерт назвав чотири фактори для успішного контрнаступу ЗСУ

Ветеран "Айдару" каже, що з чотирьох факторів в України наразі є лише один.

Екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий оцінив підготовку до контрнаступу українських сил та назвав чотири фактори для успішного контрнаступу.

Про це він розповів в інтерв'ю Radio NV.

Дикий каже, що з чотирьох факторів в України наразі є лише один.

«З факторами доволі очевидно. Нам потрібні чотири речі для успішного контрнаступу — люди; залізо для цих людей, зокрема і важка бронетехніка, взагалі транспорт; БК, насамперед артилерійські снаряди, ракети для реактивних систем залпового вогню; і твердий ґрунт під гусеницями», — перерахував Дикий в ефірі Radio NV.

За словами екскомандира, якість підготовки, яку наші військові проходять на полігонах дуже відрізняється між собою.

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"Якість цієї підготовки дуже різна: від зовсім ніякої до реально дуже якісної. Це те, що дуже значною мірою залежить саме від низової і середньої командної ланки: хто, як, де поставив це навчання», — додав він.

Все через різні "навчальні програми", наголошує Дикий.

"Є навчальні програми, де реально ганяють зараз як сидорових кіз по полігонах, що дуже збільшує потім шанси на виживання», але також є «підрозділи, де просто сидять, бухають і чекають відправки на фронт. Це два полюси. Десь між ними така собі середня, совкового типу, але все ж підготовка, яка ведеться. Мабуть, це стосується більшості мобілізованих", - зазначає він.

Попри це, Дикий зауважує, що упродовж місяця чи двох буде вирішено проблему з нестачею боєкомплекту.

«Є свіжі ініціативи західних союзників. Якщо ви звернули увагу, останні пакети допомоги були дуже значною мірою саме боєприпасними. От тут є шанс, що за місяць, максимум — два і по БК другий фактор додасться. Контрнаступ доведеться починати з меншою кількістю бронетехніки, ніж для нього необхідно, що призведе до більшої кількості втрат особового складу", - каже екскомандир.

І останній мінус на його думку - тверда земля під гусеницями.

"Я думаю, що саме на цей четвертий ресурс орієнтувався Резніков, коли озвучував конкретні терміни. От десь в другій половині квітня, в травні земля просихає зазвичай», — сказав він також.

Військовий експерт заявив, що якщо західні союзники продовжать постачати Україні зброю, то ситуація на фронті буде кардинально змінюватися не на користь Росії.

Тим часом російська армія не змогла виконати завдання диктатора Володимира Путіна під час так званого "великого наступу".

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