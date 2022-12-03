Експерт назвав два варіанти “чогось нового”, що літало по окупантах на півдні України

Після того, як керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім заінтригував українців повідомленням про удари по позиціях російських агресорів на півдні країни, з’явилися припущення про нову далекобійну зброю в ЗСУ.

У своєму відеоблозі військовий експерт Олег Жданов назвав два варіанти “плюшок”, які могли стати сюрпризом для окупантів.

За його словами, з відкритих джерел відомо, що Boing пропонує дрон-камікадзе із дальністю застосування до 150 км. Але це тільки пропозиція і цього виду зброї в Україні поки немає.

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“Я глянув HIMARS, тому що були розмови про різні види боєприпасів, які можуть летіти на різну відстань. Дійсно є два типи боєприпасів — снаряди М31 А1 і А2, максимальна дальність яких 84 км і які належать до класу високоточних. Але існує програма для модернізації РСЗВ, внаслідок якої дальність польоту збільшується до 150-200 км. Це перший варіант”, - припустив експерт.

Другим варіантом, вважає Жданов, можуть бути ракети ATACMS, які також мають різну дальність стрільби, яка починається від 165 км. Інформації про ракетні системи ATACMS на озброєнні ЗСУ, за його словами, ще не було, але про боєприпаси з певністю говорити не можна.

Нагадаємо, українські військові завдали потужних ударів по позиціях російських агресорів на півдні країни 1 грудня.

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