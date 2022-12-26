Експерт назвав головні ознаки того, що Путін не планує завершувати війну

Російському диктатору Володимиру Путіну потрібна пауза на війні проти України, однак не її завершення.

Президент Росії Володимир Путін не має наміру закінчувати війну проти України, йому потрібна лише пауза. Про це говорять багато факторів, зокрема, оборонний бюджет РФ на 2023 рік.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів військовий експерт Інституту майбутнього Іван Ступак.

"Він хоче паузи, війну закінчувати не хоче. Найважливіша ознака, яка демонструє те, що Путін не хоче, не планує завершувати цю війну – це військовий бюджет Російської Федерації на 2023 рік. Тобто все, що на національну оборону, на силові органи — 30% російського бюджету піде на війну. Тобто яке перемир’я, який мир? Тобто тільки війна, він націлений на війну", – пояснив він.

Військовий експерт також зауважив, що пропаганда постійно адаптується під цілі Кремля, тому зараз вони намагаються тиснути на почуття сорому росіян – нібито хто не захищає батьківщину, той не гідний бути росіянином. Росіяни під загрозою репресій також побоюються відкрито висловлюватись проти війни.

"Ось ці всі кримінальні статті кримінального переслідування за дискредитацію Збройних сил Російської Федерації, там ще щось, коли садять за ретвіт і за репости. Тому простіше народу говорити, так, підтримую повністю. А насправді вони намагаються зайняти страусину позицію, щоб більше не ставили таких запитань. Тобто вони намагаються бути в тренді, водночас не погоджуючись із самою конструкцією, з війною. І тому Путін і його оточення роблять неправильні висновки на підставі неправильної і некоректної інформації", - резюмував Іван Ступак.

Війна Росії проти України

Вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу – розпочавши повномасштабну війну проти України.

Станом на 26 грудня Росія втратила на війні проти України вже близько 102 600 тис осіб.

Голова комітету французького парламенту з питань національної оборони та збройних сил Тома Гассільюд вважає, що Путін організовує себе на довготривалу війну.

У Кремлі також пропонують створити центри підготовки військових по всій країні за прикладом Чечні. Там вірять, що такий метод підготовки бійців допоможе їм "якнайшвидше виграти ".

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов повідомив, що Росія має ракет лише на 2-3 масовані атаки.

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