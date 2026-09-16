Експерт назвав головну ціль для ударів України в Таганрозі: «Це критична штука для ворога»

Безпілотник Молнія / © Укрінформ

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Підприємство «Атлант Аэро» у Таганрозі Ростовської області РФ, яке виробляє безпілотники та комплектуючі до них, зокрема ударно-розвідувальні БпЛА «Молния», є важливою ціллю для українських засобів ураження. Ці дрони російські війська активно застосовують для ударів по населених пунктах у прифронтовій зоні.

Про це в коментарі УНІАН заявив авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко, коментуючи удари Сил оборони України по Таганрогу в ніч проти 15 вересня.

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За його словами, неподалік «Атлант Аэро» розташовані Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г. М. Берієва та авіаремонтний завод, який займався відновленням різних типів літаків Ан, зокрема Ан-12, Ан-72 та Ан-26. Водночас Романенко зазначив, що нині на Таганрозькому авіаційному науково-технічному комплексі імені Г. М. Берієва росіяни практично «нічого не випускають і нічого серйозного для нас не ремонтують».

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Водночас експерт наголосив на значенні «Атлант Аэро», де виготовляють «Молнии».

«У них дальність уже сягає 90 км, а деякі долітають навіть до 100 км. Росіяни їх удосконалюють, підвішують під них FPV-дрони, застосовують керування оператором, здійснюють зв’язок через ретранслятори, ставлять Mesh-модеми. Для нас це критична штука, тому це хороша ціль», — сказав він.

Романенко зазначив, що ці безпілотники є відносно дешевими та примітивними за конструкцією, однак становлять небезпеку для України, оскільки можуть нести до 10 кг вибухівки.

«Там примітивне виробництво, але удар, кажуть, припав на склад готової продукції, тож зрозуміло, який там результат, коли ці „Молнии“ складені з двох палиць від швабр і кількох шматків фанери. Але те, що нам вдалося знищити певну кількість „Молний“, — позитивний момент, бо менше прилетить по наших містах і менше наших людей можуть загинути», — наголосив він.

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Авіаційний експерт також звернув увагу на те, що Таганрог має важливе значення для російського військово-промислового комплексу, однак місто, за його оцінкою, залишилося без належного прикриття протиповітряною обороною. Романенко не виключив, що частину зенітних ракетних комплексів могли перекинути для захисту Москви.

«Росія — москвоцентрична держава. Тому те, що відбувається в Таганрозі чи Бєлгороді, вже нікого не цікавить. Але якщо щось станеться в Москві, то навіть у Владивостоці казатимуть, що в Росії проблема, якщо українські ракети й дрони дістали навіть до столиці. У нас такого підходу немає, тому що ми вболіваємо за всі міста однаково, у нас немає києвоцентричності», — сказав Романенко.

На його думку, цією ситуацією і скористалися Сили оборони України, завдавши ударів по промислових об’єктах Таганрога.

«Ми маємо максимально руйнувати російський ВПК, бо чим більше буде руйнувань, тим менше „прилетить“ по нас. У Таганрозі вийшла ціла багатопланова операція — вдарили і по ВПК, і по російській оптовій торгівлі, зокрема по складу Ozon. Це також одне з джерел поповнення бюджету Росії для фінансування армії окупантів», — зазначив він.

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Романенко вважає, що в Росії залишається чимало потенційних цілей для українських Сил оборони. Зокрема, він згадав залізничний вузол у Брянській області, через який транспортують паливо з Білорусі, а також Клинці, звідки російські війська запускають балістичні ракети по Україні. Водночас останнім часом такі запуски, за словами експерта, припинилися, оскільки «ми трохи вже пристрілялися по них».

Окремо авіаексперт згадав підприємство «Група Кремній Ел», яке займається виробництвом мікроелектроніки для військових потреб.

«Ми там уже залітали, але треба повторити, бо вони могли вже щось відновити. Усюди, де є підприємства ВПК або НПЗ, а також універсальні хімічні підприємства, які виробляють речовини, що використовуються на багатьох підприємствах військової промисловості, — це цілі для Сил оборони», — додав він.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 15 вересня в РФ під ракетний та дроновий удар потрапили авіабудівне підприємство в Таганрозі та найбільший цементний завод у Волгоградській області.

Ми раніше інформували, що у ніч проти 11 вересня Саратовська область Росії зазнала атаки безпілотників, унаслідок ударів спалахнули пожежі.

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