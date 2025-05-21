Експерт назвав головний напрямок наступу РФ влітку: які міста під загрозою

Російська армія. / © Associated Press

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Російська армія продовжує сунути в районі Часового Яру в Донецькій області, аби надалі загрожувати Костянтинівці.

Про це повідомив військовий аналітик Денис Попович в ефірі, повідомляє “УНІАН”.

"Часів Яр, Торецьк, Костянтинівка - трикутник - він вже став у центрі уваги у найближчі тижні. Це буде головний напрямок наступу російських військ влітку. Туди підтягуються мототехніка, навчені підрозділи дронщиків РФ. Коли відбувається така концентрація – це пряме свідчення, що ворог буде атакувати дуже сильно на цьому напрямку", - висловився Попович.

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З його слів, наразі російські окупанти наступають зі сторони Торецька. Загарбникам вдалося вийти на трасу Бахмут-Покровськ, яка повертає і в бік Костянтинівки.

Військовий експерт називає це “тривожною подією”. Адже далі російські військові можуть “просуватися і взяти під вогневий контроль логістику”.

“Ворог там просувається вперед, тактичні просування. Але це ситуація, яка сумується. Посунулися ще на 1 км, потім ще і створюється загроза для міста. Покровськ не забуваємо - там теж ситуація тривожна. Адже ворог, прорвавшись до тієї траси може повернути й на Покровськ", – двисловився експерт.

Нагадаємо, пресофіцер 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Іван Петрич попереджав про те, що РФ підтягує елітні підрозділи до Часового Яру. Армія ворога наростила наступальний потенціал для штурмів міста. Зокрема, росіяни збільшили кількість мототехніки для атак у міській забудові.

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Своєю чергою, військовий оглядач Богдан Мірошников повідомляв, що росіяни рухаються до важливого міста на Донеччині - Костянтинівки. Тим часом оборона Торецька триває.

Окрім того, військовий аналітик Дмитро Снєгирьов висловився про те, що агресорка Росія націлилася на чотири міста на Донеччині. Йдеться про важливі промислові населені пункти - це Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ та Слов’янськ.

Дата публікації 09:34, 21.05.25 Кількість переглядів 65 Обстріл полігону в Шостці: Нацгвардія спростовує фейки про 70 загиблих і нагородження