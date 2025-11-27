Експерт назвав головний напрямок удару Росії та стратегічну ціль: подробиці

ЗСУ на фронті / © Getty Images

Реклама

Російські окупанти посилили тиск на фронті, фіксуючи рекордні 213 боєзіткнень за добу, а головний акцент РФ зосереджений на Покровсько-Мирноградському напрямку, заявив експерт. Він констатує: ЗСУ перебувають у «глухій обороні» і не мають ресурсу для контратак.

Про це сказав військовий експерт, засновник БО «Реактивна пошта» Павло Нарожний в ефірі «Radio NV».

Він повідомив про суттєве збільшення кількості боєзіткнень на фронті, назвавши цифру 213 за добу. За його словами, ситуація не змінюється, і ЗСУ перебувають у «глухій обороні».

Реклама

«Малоймовірно, що вони (контратаки — ред.) будуть. Зараз ми перебуваємо у глухій обороні. Завдання — утримувати ділянки фронту, але не контратакувати, на це ресурсу немає», — сказав Нарожний.

Експерт припустив, що, швидше за все, найближчими тижнями основний акцент РФ буде зосереджений саме на Покровсько-Мирноградському напрямку. Стратегічна ціль російських окупантів залишається незмінною: прорватися на цій ділянці та порушити нашу логістику на Донбасі.

Новий рубіж оборони ЗСУ

Водночас Павло Нарожний зазначив, що для Сил оборони стратегічно важливим став і район Гуляйполя в Запорізькій області.

Він повідомив, що на цій ділянці ЗСУ активно укріплюють річку, яка проходить через Гуляйполе, і, очевидно, вона стане рубежем, на якому будуть утримувати ворога.

Реклама

«Вони (окупанти — ред.) акумулюють сили для якоїсь кількості ударів, завдають їх хвилеподібно. І вони будуть продовжувати тиснути. Оскільки їхня стратегічна ціль — це прорватися на цій ділянці фронту й порушити нашу логістику на Донбас. Якщо вони прорвуться — вони зможуть цього досягнути. Але поки що й близько такого немає», — додав Нарожний.

Нагадаємо, кілька днів тому аналітики ISW повідомляли про те, що армія РФ намагається ізолювати Гуляйполе з півночі та продовжує просування на місто з північного сходу та сходу. Геолокаційні відеозаписи за 20 листопада свідчать про те, що війська РФ нещодавно захопили Веселе, що розташоване на схід від Гуляйполя.

Військовий експерт Сергій Братчук повідомив, що відбулося перегрупування російських сил біля Гуляйполя. Ворог намагається використовувати тактику напівоточення, створюючи «кишені» для обходу населених пунктів замість лобових атак, які для нього надзвичайно ризиковані.