Експерт назвав імена російських терористів, які стоять за ракетною атакою по Україні

Окрім цього, Кадиров, Суровікін та Пригожин разом з ГРУ організували підрив Кримського мосту, щоб схилити Путіна до передачі влади.

Військовий експерт Михайло Самусь припускає, що за масованими ударами по Україні стоїть група російських терористів у складі голови Чечні Рамзана Кадирова, новопризначеного командувача "спецоперації" Сергія Суровікіна та керівника ЧВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Таку думку висловив директор Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

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"Удари є роботою групи Пригожина, Кадирова і Суровікіна з метою отримання абсолютної влади. Тобто вони переконують путіна, що попередні генерали і оточення Путіна не змогли досягти ефективного результату, а вони зможуть. Я вважаю, що ця ж група разом з ГРУ організували підрив Кримського мосту, щоб схилити путіна до передачі влади цій трійці, а не залишати її в руках, як вони казали, бездарних генералів та оточення Путіна", - зазначив Самусь.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня росія атакувала Україну ракетами та дронами-камікадзе. Станом на зараз відомо, що внаслідок обстрілу армії РФ загинуло 11 осіб та травмовано - 64. Окупанти били по цивільній та критичній інфраструктурі. Наразі все ще немає світла у 4 областях: Львівська, Полтавська, Сумська, Тернопільська. На решті території України електропостачання порушено частково.

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