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Експерт назвав мінімальне завдання Путіна до кінця 2024-го: яку ціль має "фюрер"

Експерт назвав мінімальне завдання Путіна до кінця 2024-го: яку ціль має "фюрер"

Володимир Путін. / Фото: Associated Press

Наразі РФ концентрується на Покровському напрямку.

Російський "фюрер" Володимир Путін дуже прагне окупувати Донбас до кінця цього року, "щоб мати серйозну позицію за столом переговорів". Наразі для Кремля - це мінімальне завдання.

Таку думку висловив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь в інтерв'ю "УП".

"Якщо уявити, що Путін до грудня не окупує всю Донецьку область, то його ультиматуми під час таких можливих переговорів будуть виглядати несерйозно. Тому для чого Путін іде на Покровський напрямок? Бо там у нього зараз найбільші успіхи, на ньому росіянам поки що вдалося прорвати нашу оборону найбільше", - наголошує експерт.

За словами Самуся, якщо армії РФ вдасться просунутися далі на цій ділянці фронту, то окупанти будуть перекидати туди ще більше резервів, щоб розширювати цей прорив. 

"Тому зараз мінімальне завдання Путіна, щоб мати серйозну позицію за столом переговорів – це Донбас. Якщо менше, для нього це буде проблема", - додав експерт.

Нагадаємо, кандидат від республіканців у президенти США Дональд Трамп зробив амбітну заяву про переговори України і РФ. Він наголошує, мовляв, після своєї перемоги планує "добитись переговорів про мир".

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