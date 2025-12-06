Експерт назвав місто, якому найбільше загрожують росіяни: що буде у разі його втрати

Мирноград / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

На фронті фіксується зростання інтенсивності бойових дій — Росія виводить на лінію зіткнення стратегічні резерви. Найгарячіша ситуація — під Мирноградом, але російським військам досі не вдалося створити повноцінного оточення українських підрозділів.

Про це повідомив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан для «24 Каналу».

За словами експерта, активні штурми тривають у напрямку від Василівки до Куп’янська, а також у зоні Гуляйполя. Росія використовує логістичні маршрути через Ростов і Маріуполь, намагаючись натиснути в бік Покровська та Волновахи. Попри це, українські групи успішно стримують спроби перехопити контроль над ключовими локаціями.

У Покровську ЗСУ вдалося призупинити оточення, хоч росіяни й відтиснули оборону ближче до залізничної лінії.

Найскладніша ситуація, за словами Світана, у районі Мирнограда. Місто може утриматися лише за умови посилення тиску на росіян у межах Родинського та Червоного Лиману — або за необхідності проведення організованого відходу українського гарнізону.

Експерт оцінив час, який залишився у Росії для активних наступальних дій.

«У росіян максимум 3–4 тижні до вичерпання поточних резервів. Після цього знадобиться оперативна пауза для підготовки нової хвилі», — заявив Світан.

За його словами, Москва може піти на тимчасове «перемир’я», прикривши паузу святковою риторикою, щоб відновити сили для нового наступу на Запорізькому та Дніпропетровському напрямках.

Світан наголошує: оборона залежить від швидкості поповнення військ. Ключовим фактором стане скасування надмірного бронювання та запуск ефективних ротацій, які дозволять ЗСУ утримувати лінію і протидіяти новим хвилям атаки.

Нагадаємо, за інформацією військового експерта Станіслава Бунятова «Османа», російські війська значно активізували наступальні дії, задіявши велику кількість живої сили. Головною метою атак залишається захоплення Мирнограда та створення переваги для подальшого просування на ключові логістичні вузли.

Противник свідомо підсилює інтенсивність атак, перекидаючи резерви на напрямок Торського. Це дозволяє контролювати під’їзди до Дружківки та Костянтинівки, адже саме логістика визначає здатність утримувати позиції та вести бойові дії на фронті.