Експерт назвав напрямок наступу РФ влітку: які міста під загрозою

Наступ РФ. / © ТСН.ua

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Влітку головним напрямком зосередження зусиль військ Російської Федерації залишатиметься Донецька область. Зокрема, окупанти спробують атакувати ключові міста.

Про це заявив заявив військовий експерт Владислав Селезньов в ефірі “Еспресо”.

З його слів, намагання росіян зайти на територію Дніпропетровської області - лише “похідне від процесів”, які відбуваються на захід та південний захід від Покровська на Донеччині.

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Армія РФ намагається сформувати лещата оперативного оточення покровсько-мирноградської міської агломерації. З заходу вони діють на межі Дніпропетровської та Донецької областей, а зі сходу - намагаються охопити угруповання ЗСУ, яке захищає Мирноград. Також це угруповання формує ударний плацдарм з південного заходу, щоб атакувати Костянтинівку.

“Ворог влітку буде максимально залучити сили та засоби, щоб атакувати міську агломерацію на Донеччині - Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку. Динаміка боїв і в районі Часового Яру та Лиману є абсолютно красномовною", - додав Селезньов.

Ситуація на Донеччині

У бригаді "Рубіж” наголошують, що ворог готує масштабний штурм Сіверська, аби просуватися далі до Слов’янська та Краматорська.

Тим часом військовий експерт Микола Маломуж наголошує, що російській армії дуже важливо захопити Костянтинівку. Ця територія необхідна як плацдарм для розгортання всіх наступальних операцій на Дніпропетровському напрямку.

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Окрім того, війська РФ кожного дня штурмують позиції українських захисників у районі Покровська. Водночас окупанти зазнають великих втрат. На Покровському напрямку росіяни активно застосовують дрони різних типів під час наступальних дій.

Дата публікації 22:53, 11.06.25 Кількість переглядів 27 ТСН головне за 11 червня. Росіяни хочуть повторити курський сценарій під Покровськом!