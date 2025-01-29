Експерт назвав наступну ціль росіян після захоплення Великої Новосілки

Ймовірно, зараз російські окупанти вживатимуть стабілізаційних заходів на території Великої Новосілки на Донеччині. Під час весняно-літньої наступальної кампанії армія РФ намагатиметься повністю захопити цю область.

Про це заявив військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в ефірі "Новини. LIVE".

"Путін зараз активно діє саме на території Донецької області. Він починав так звану "сво" у лютому 2022-го для того, щоб повністю окупувати територію Донеччини та Луганщини. Щодо Луганщини цей кейс майже повністю реалізований. Кілька відсотків території Луганщини перебувають під контролем української армії. Що стосується Донеччини, то тут йому ще багато потрібно зробити", – заявив він.

За словами Селезньова, росіяни намагатимуться упродовж весняно-літнього наступу реалізувати левову частину плану щодо повної окупації всієї території Донбасу. Втім, для реалізації задуманого окупантам слід вже зараз почати формувати плацдарми. Ймовірно, з північного сходу – це Лиманський напрямок, зі сходу – це район Часового Яру, а з півдня – район Торецька.

Селезньов наголосив, що російські окупанти зараз зазнають великих втрат, тому поступово потенціал їхніх наступальних дій зменшується.

"Відповідь на запитання, яким чином ворог діятиме найближчим часом безпосередньо залежить від питання, якими ресурсами ворог готовий розпоряджатися для того, щоб реалізовувати ті чи інші місії", – додав військовий експерт.

Нагадаємо, аналітики ISW повідомили, що армія РФ наступає в Курській області. Солдати КНДР, які воюють в Росії, зазнають значних втрат.

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