Експерт назвав найнебезпечнішу ділянку фронту: до чого готуватись запорожцям

ЗСУ на фронті / © Getty Images

На Покровському напрямку продовжуються важкі бої, де російські окупаційні війська прагнуть вийти з району Красного Лиману безпосередньо до залізничного вокзалу Покровська. Такий прорив фактично означатиме формування «Мирноградської кишені» та загрозу напівоточення Покровська.

Про це розповів військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу.

Полковник запасу ЗСУ зазначив, що на повне оточення Покровська у ворога сил не вистачить, проте відрізати одну з логістичних кишень вони можуть. Ситуація на цьому напрямку залишається нестабільною, але українські сили чинять жорстку протидію.

Проте особливо небезпечна ситуація склалася на Запорізькому напрямку, де ворог просувається у бік Гуляйполя та Оріхова.

Росіяни намагаються вийти до населеного пункту Покровське (Дніпропетровська область), щоб наблизитися до траси з Донецька на Запоріжжя. Це дозволить їм зайти у тил Гуляйпільському гарнізону та, рухаючись далі, відрізати Оріхівський гарнізон.

Гуляйпільський напрямок наразі є найнебезпечнішим на цій ділянці фронту. Ворогу залишилося кілька кілометрів, щоб перерізати один з основних ланцюгів логістики, який йде з Покровського.

Якщо ворог зможе оточити Гуляйпільський та Оріхівський гарнізони, він отримає можливість підійти до Запоріжжя з північного сходу та завдавати удари армійською артилерією по лівобережжю Запоріжжя.

Чому ЗСУ відходять з деяких позицій

Роман Світан пояснив, що однією з головних причин складнощів на Запорізькому напрямку є недостатня щільність українських військ.

«Тому доводиться з певних позицій відходити для того, щоб або вирівняти фронт, або зайняти позицію, яку можна утримувати невеликим силами,» — зазначив експерт.

Проте, незважаючи на складність ситуації, командування оперативного рівня та Генеральний штаб ЗСУ бачать імовірні серйозні наслідки і вживають заходів, щоб не допустити прориву. Зокрема, наразі для Оріхова немає серйозної загрози, оскільки там підсилені українські позиції, які стримують окупантів.

Нагадаємо, у Запорізькій області Росія посилила наступальні дії, однак загрози для самого Запоріжжя немає. Про це заявив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, наголосивши, що місто надійно укріплене лініями оборони.

Водночас він попередив, що РФ може активізувати повітряні удари, зокрема використання КАБів, адже прорватися до обласного центру суходолом окупанти не здатні.