Експерт назвав п’ять чинників, які ліквідують загрозу від Росії

Для спокою українців та цілого світу потрібно ухвалити ключове рішення – про розвал Російської Федерації.

Військовий аналітик, полковник Петро Черник назвав п’ять головних чинників, які потрібно реалізувати для того, щоб ліквідувати цивілізаційну загрозу від Російської Федерації.

Про це він говорив в інтерв’ю ТСН.ua.

За його словами, Російська Федерація несе загрозу не тільки для України, але й усього цивілізованого світу. Тому для ліквідації цієї загрози потрібно ухвалити глобальне рішення, яке має увібрати в себе п’ять пунктів.

Також читайте Чому Росія влаштувала велику перерву між ракетними обстрілами України: пояснення від експерта

"По-перше, Росія розпадається на 15-20 держав. Друге, у них повністю забирають ядерну зброю. Третє, ми вступаємо в НАТО. Четверте, те, що утвориться на місці, умовно кажучи, Російської республіки (це буде велика країна з територією понад 1,5 млн квадратних кілометрів – від Архангельська до Ставрополя і від Білорусі до Поволжя), відсічуть від дармових ресурсів Сибіру, насамперед нафти та газу, бо саме це їм туманить розум. І щонайменше два покоління, а це приблизно 40 років, вони проходитимуть таке явище як санація - очищення, яке пройшли нацистська Німеччина та імператорська Японія після Другої світової війни. Тоді ми видихаємо по-справжньому", - назвав необхідні чинники експерт.

Петро Черник відзначив, що реалізувати усі ці пункти складно, оскільки у світі "існує рішення на пониження геополітичного статусу Росії , але немає рішення про розвал Росії".

Цьому, на його думку, перешкоджають два моменти. По-перше, якщо Сибір, який містить 40 відсотків запасів усього людства, серед яких не лише нафта і газ, але й такий важливий ресурс як прісна вода, відійде до Китаю, то ця держава може стати на шлях колосальної воєнної ескалації. Другий момент полягає в тому, що Російська Федерація залишається ядерною державою і в разі її розпаду є загроза розповзання ядерної зброї.

Петро Черник стверджує, що поки буде існувати Російська Федерація, Україна перебуватиме у зоні загрози. Тому в нашої держави в такій ситуації немає іншого виходу, як розвіяти шкідливі пацифістські ідеї, брати приклад з Ізраїлю і будувати "український ЦАХАЛ (армію оборони – ТСН.ua)".

"Ізраїль живе в умовах вогневого протиборства з оточуючим світом, воюють мало не щодня, але побудували процвітаючу державу", - зауважив експерт.

Читайте також: