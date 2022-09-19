Експерт назвав пріоритетні та важливі напрямки для Збройних сил України

Наразі для Збройних сил України важливо завершити звільнення Харківської області, закріпитися на лівому березі ріки Осколі просуватися далі до Луганської області.

Натомість звільнення окупованих Донецька і Луганська поки не є настільки пріоритеними напрямками. За словами військового експерта Сергія Грабського, звільнення Донецька тягне за собою важкі та напружені бої. Їх Україна поки не може собі дозволити.

Таку думку експерт висловив в ефірі телеканалу Freedom.

"Пріоритет саме північно-східного напрямку. Не забуваємо про виняткову важливість південного напрямку. Будь-який успіх України на Херсонському та Запорізькому напрямках завдасть колосального удару по сакральному місцю і Путіна, і багатьох росіян, які його підтримують - по Криму. Це зруйнує міф про "непотоплюваний авіаносець". Політичні процеси щодо звільнення Донецька і Луганська можуть стартувати після виходу українських військ на узбережжя Азовського моря", - сказав експерт.

За його словами, з військової точки зору щодо звільнення Луганська і Донецька є складності. Йдеться про те, що, приміром, Донецьк і Горлівка по суті є одним великим містом - це високо урбаністична територія.

"Найбільш витратний, напружений і неприємний вид бойових дій - це бойові дії в місті. удьБ-яка армія намагається цього уникнути. Із закінчення Другої світової війни ще жодне місто-мільйонник не було взяте з військовою силою, і Харків тому приклад", - зазначив він

Саме тому, наголосив Грабський, "Україна не може собі таку розкіш - кидати підрозділи в це горнило дуже малоефективних бойових дій".

Як повідомляли американські аналітики, армія країни-агресора РФ готує шляхи відходу на правобережній Херсонщині. Українським силам, імовірно, вдасться звільнити Херсон та увесь правий берег Дніпра найближчими тижнями.

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