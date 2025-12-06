Експерт назвав, що потрібно Україні для протидії масованим обстрілам ворога

Ворожі «Шахеди»

Реклама

Україні потрібна не лише нова зброя, а й узгоджена з Європою стратегія розвитку оборонної промисловості — така, що дозволить швидко нарощувати виробництво та відповідати на масштаб російських атак.

Про це заявив авіаексперт і колишній офіцер Повітряних сил Анатолій Храпчинський в коментарі для 24 Каналу.

Він наголосив, що Росія суттєво збільшила темпи виготовлення озброєння завдяки співпраці з Іраном, Північною Кореєю та Китаєм. За його словами, Москва фактично розподілила виробничі завдання між партнерами: Іран забезпечує «Шахеди» і технології їх виробництва, КНДР — балістичні ракети.

Реклама

«Зараз Росія здатна випускати на місяць приблизно 6,5 тисяч „Шахедів“, 1,5 тисячі з яких може лягати на склади, щоб потім використати по Європі. Європа ж випускає суттєво малу кількість ракет, які б могли протидіяти, зокрема, балістиці» — зазначив Храпчинський.

Експерт упевнений: Україні та Європі потрібен спільний підхід до розвитку ВПК — зі ставкою на рішення, які можна швидко та масово виробляти. Йдеться не про боротьбу з окремими видами російського озброєння, а про пошук логіки використання великої кількості засобів ураження.

«Треба шукати, можливо, дешеве, але якісне рішення. Тільки так можна протидіяти масованим обстрілам. Наприклад, французи виготовляють дрони, бо це зараз „модно, але вони можуть рухатись у напрямку виготовленні ракет типу „повітря-повітря“, яка б дозволила нам відбивати російську авіацію», — підкреслив колишній офіцер Повітряних сил.

Окремо Храпчинський підкреслив важливість ухвалення спільного кодексу експортної політики ЄС щодо озброєнь. На його думку, це допоможе Європі стати більш відкритою в питаннях військової підтримки Києва.

Реклама

Нагадаємо, протягом ночі на 6 грудня протиповітряна оборона України знищила або нейтралізувала 615 цілей ворога, який завдав масованого удару по критичній інфраструктурі.