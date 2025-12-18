Експерт назвав, скільки російських військ реально перебуває в Білорусі

Армія Білорусі

У Європі з’явилися заяви про нібито масштабне нарощування російських військ у Білорусі — мовляв, там розміщені два корпуси чисельністю до 350 тисяч осіб. Втім, такі оцінки не відповідають реальності та значно завищують кількість.

Про це заявив військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у коментарі ”24 Каналу”.

За його словами, один корпус за стандартами налічує близько 15 тисяч військових, тож йдеться щонайбільше про приблизно 30 тисяч російських солдатів, а не сотні тисяч.

“Якщо враховувати спільне угруповання Білорусі та Росії, то два корпуси у стані повної боєготовності там були й раніше. Але жодного реального військового тиску на Європу вони створювати не здатні”, — зазначив експерт.

Світан також наголосив, що не варто додатково залякувати європейське суспільство загрозою з боку Білорусі, адже європейці й без того перебувають під сильним впливом російської пропаганди. Натомість, на його думку, ЄС має зосередитися на протидії інформаційним операціям Кремля, посиленні роботи спецслужб і розвитку оборонних спроможностей.

Серед ключових напрямів експерт назвав фінансування балістичних програм та підготовку чітких сценаріїв реагування на можливі загрози з боку Росії.

“Європі бракує зрозумілої демонстрації удару у відповідь, яка б одночасно стримувала Москву та заспокоювала союзників”, — підсумував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія розмістила в Білорусі два армійські корпуси, тобто близько 360 тисяч боєготових солдатів, здатних завдати удару по країнах НАТО.

Крім того, як повідомив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, ракетний комплекс ”Орешнік” уже розміщений на території країни та відучора заступив на бойове чергування.