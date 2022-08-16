Експерт назвав слабке місце флоту Росії та пояснив, чому вони відійшли від берегів України

Коли було знищено крейсер "Москва" і 14 квітня він затонув, то росіяни зрозуміли, що ми маємо можливість знищувати їх надводні кораблі крилатими ракетами, і вони свої кораблі відвели на максимальну дальність застосування комплексу.

Про це в ефірі телеканалу FreeDom розповів експерт Центру оборонних стратегій Сергій Риженко.

"Якщо раніше, у лютому-березні, їхні кораблі фактично патрулювали наше узбережжя, вони обстрілювали артилерією Одеську та Миколаївську області з дистанції 20-25 км, то після цього удару вони відійшли спочатку до Криму, а потім навіть до Криму, за його південну частину", - зазначив він.

За словами експерта, саме там перебувають системи ППО, які теж можуть прикрити ці кораблі від можливого удару протикорабельними ракетами, і плюс там така дистанція, що з берега ми поки що їх дістати не можемо.

"ППО, це, до речі, слабке місце всіх кораблів Чорноморського флоту, тому що ці корабельні комплекси ППО сильно не розвивалися, в основному навіть на нових кораблях стоїть те, що було розроблено в Радянському Союзі, просто трохи модифіковано", - резюмував він.

Нагадаємо, окупаційна влада Криму повідомила про пошкодження залізниці у Джанкойському районі.

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