Експерт назвав справжню причину атаки РФ на Одесу і Миколаїв

Удари по півдню України - не відповідь на вибухи на Кримському мосту.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що атака на Одесу та Миколаїв вночі проти 18 липня - це не відповідь Москви за вибухи на Кримському мосту.

Таку думку Коваленко висловив у Telegram-каналі.

Експерт заперечує вкиди російської пропаганди про нібито відповідь підриву на переправі. За словами Коваленка, "з цією заявою дуже складно погодитися, оскільки вона не відповідає дійсності".

"Терор вночі проти 18 липня був заздалегідь підготовленим - під розрив "зернової угоди". Адже підготувати боєкомплект, задати координати, - все це займає час. Якщо це "отвєтка" за інцидент на Кримському мосту, то чому вона торкнулася міст, які брали участь в "зерновій угоді", але не столиці - Києва?", - висловився Коваленко.

Коваленко наголошує, що для "отвєтки" за Кримський міст, росіянам необхідна щонайменше доба, "а то і більше - для підготування засобів ураження, засобів їх донесення".

"Росія заздалегідь готувалася до розриву "зернової угоди" - з невід'ємним терором. Це, своєю чергою, говорить про те, що Росія взагалі не була зацікавлена в продовженні зернової угоди". Коли Путін запевняв Ердогана в намірі подовжити угоду, він заздалегідь його обманював, готуючись до запланованого терору проти Одеси і Миколаєва", - додав Коваленко.

Нагадаємо, 17 липня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія виходить із "зернової угоди". З його слів, РФ негайно повернеться до договору - щойно її домовленості буде виконано.

Вночі проти 18 липня російська армія здійснила комбіновану атаку по півдню України. Зокрема, окупанти атакували дронами Миколаїв. Росіяни влучили в об'єкт промисловості.

В ОК "Південь" розповіли про атаку на Одесу. Вночі 18 липня російська армія вдарила по місту шістьма ракетами "Калібр". Усі ворожі ракети збили сили ППО.

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