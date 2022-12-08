Експерт назвав умови, за яких наступ на Україну з боку Білорусі стане можливим

Ймовірність наступу росіян з території держави-сателіта існує, але вона на сьогодні дуже низька.

Недавній приїзд комісії високопоставлених російських генералів із перевіркою військової інфраструктури до Брестської області Білорусі дехто розцінює, як загрозу для наступу на Україну саме з цього напрямку.

Військовий експерт Олег Жданов у своєму відеоблозі пояснив, чому це не так.

За його словами, ревізія, яку влаштували росіяни своїм білоруським колегам, зовсім не означає, що білоруська армія почала готуватися вступити у війну проти України.

“Вони не хочуть воювати. Вони бачать, який жах відбувається на фронті, і кажуть: це не наша війна”, - переказує настрої білоруських військових експерт.

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Побоювання щодо ймовірного наступу можуть виникати, на його думку, тільки за умови формування достатньо великого та добре озброєного угруповання армії РФ на території Білорусі. Наразі ж там фіксується розташування близько 10 тисяч російських військових.

“Це з натяжкою стрілецька дивізія. Де для них техніка та озброєння?” - риторично запитує Жданов.

Експерт вважає, що росіяни не ризикнуть атакувати український кордон, який перетворився на добре укріплений район, лише піхотою. Особливо з боку Брестської області, яка межує з українським Поліссям.

“Це болота, ліси, де треба висуватися по дорогах і путівцях вузькими колонами, а не йти широким фронтом. Згадайте, як ми ганяли російські війська на цих путівцях та вузьких дорогах біля Києва. Постійно наша артилерія накривала ті ж танкові підрозділи російської армії, які намагалися пересуватися, особливо в районі Броварів”, - нагадує експерт.

На його переконання, ймовірність наступу існує, але вона на сьогодні дуже низька.

“Як тільки буде накопичуватися кількість російських військ із технікою та озброєнням, і чисельність цього угруповання перевалить за 30 тисяч, тоді можна буде аналізувати, на якому напрямку ворог буде зосереджувати головні зусилля, де буде напрямок головного удару”, - зауважив він.

На даний час, як свідчать зведення Генштабу ЗСУ, таке боєздатне угруповання російської армії в Білорусі не формується.

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