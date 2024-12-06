Експерт назвав умови, за яких наступ окупантів може зупинитися

Позитивний ефект у зриві наступальних дій армії РФ може мати проведення комбінованих атак далекобійними ракетами та дронами по військових об’єктах російських військ у тилу.

Таку думку висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі FREEДОМ.

"Коли балістика атакує спільно з крилатими ракетами та дронами. І це все відбувається практично одночасно або з періодичністю кілька годин, то, звісно ж, це приносило б серйозні результати. Маючи досить багато засобів вогневого ураження, як-от Storm Shadow та SCALP-EG або ATACMS, і використання їх по важливих військових об’єктах російських військ у тилу, думаю, що будь-які контрнаступальні дії противника можна було б зривати", – заявляє військовий експерт.

Мусієнко наголошує, що війська РФ готуються до активізації наступальних дій і накопичують особовий склад. За його словами, окупанти змушені підтягувати сили до Курської області замість того, щоб передислокувати війська на інші напрямки. Це ознака того, що операція ЗСУ приносить результати.

"Росія потрапила до вирви. Цю вирву вона постійно-постійно-постійно повинна підживлювати. Ось вони і підживлюють своїм особовим складом, технікою. У листопаді Росія втратила дуже багато техніки, вони почали проводити піхотні штурми", – каже експерт.

Саме в такий спосіб потрібно зменшувати можливості та спроможності противника для того, "щоб вони не могли повною мірою реалізувати задумане та вести наступальні дії".

Читайте також: