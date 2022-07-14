Експерт назвав умову для переламу в бойових діях на Донбасі, де триває наступ ворога

Контрнаступ українських військ на Донбасі буде можливим за активної підтримки авіації. А для цього потрібно збільшити кількість систем залпового вогню HIMARS, які допоможуть знищити російські засоби протиповітряної оборони.

Таку думку висловив в коментарі ТСН заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

За його словами, та кількість систем залпового вогню HIMARS, які є на озброєнні українських Сил оборони, не здатна покрити фронт на півтора десятка тисяч кілометрів. Тому зараз їх використовують для “точкової роботи” по найважливіших об’єктах.

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“Якби у нас їх було кілька десятків, то, очевидно, на Донбасі російський наступ вже би зупинився повністю, бо вже фізично було б знищено не тільки командні пункти і склади з боєприпасами, але й протиповітряну оборону. В цих умовах українська авіація могла би допомагати нашим військам, тобто були би знищені всі передові позиції росіян, які намагаються штурмувати українську оборону", - пояснив Михайло Самусь.

Саме тому, за словами експерта, концентрація таких далекобійних систем залпового вогню є критично важливою для контрнаступу.

“Та ж сама ситуація і щодо контрнаступу на півдні. Для того, щоб він був інтенсивним і успішним, потрібна підтримка української авіації, а це потребує знищення протиповітряної оборони”, - зауважив Михайло Самусь.

Нагадаємо, на лінію фронту на сході України почали надходити системи залпового вогню HIMARS. Вони вже змінюють баланс сил у запеклій артилерійській дуелі з російськими військами, кажуть українські офіцери.

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