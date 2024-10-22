Експерт назвав умову, за якої ЗСУ можуть закінчити Курську операцію

Україна може планувати операції в інших регіонах РФ.

Наразі Українські Збройні сили відчувають певні труднощі у проведенні операції в Курській області.

Таку думку в ефірі "Радіо Свобода" висловив військовий експерт Сергій Грабський.

З його слів, перебуваючи у стаціонарній обороні та маючи перевагу противника, "дуже важко намагатися досягти певних результатів, які були дуже ефективні".

"Ми наражаємо на небезпеку наших бійців. Поки угруповування російських військ на цьому напрямку доцільне для нашого перебування на території Курської області – ми можемо там знаходитися. Якщо ж росіяни послаблять там тиск, почнуть блокувальні операції – доцільність перебування і утримування наших військ там виключає сенс", – наголосив Грабський.

Експерт припустив, що Україна може планувати операції й в інших регіонах Росії. Грабський наголошує, що ЗСУ не повинні "застрягати виключно на Курщині".

"Є й інші регіони РФ, з якими межує Україна і на яких ми можемо проводити такі дії. Ми маємо робити все можливе, щоб турбувати противника, примушуючи перебувати його у певній напрузі та зосереджувати на неактивних ділянках якомога більшу кількість військ", - додав він.

Нагадаємо, аналітики ISW повідомили, що ЗСУ просуваються далі в Курській області. Зокрема, в західній частині Новоіванівки, що на південний схід від Коренєво.

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