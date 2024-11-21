Експерт назвав вартість російської міжконтинентальної балістичної ракети "Рубіж"

Він додав, що Україна наразі не має ефективного захисту від таких ракет.

Удар по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою Р-26 "Рубіж" є абсолютно нелогічним кроком через величезну вартість і надзвичайно велику мінімальну дальність її польоту.

Про це повідомив експерт з питань авіації Валерій Романенко в інтерв'ю.

Вартість однієї ракети складає близько $50 млн, а її мінімальна дальність польоту — 2000 км, а, ймовірна, точка запуску знаходиться на відстані менш ніж 1000 км від України.

"Тобто, як вони збиралися стріляти загалом, це ідея клінічного ідіота Дмитра Рогозіна, який був віцепрем'єром ВПК у РФ, та якого зняли за провал більшості їхніх військових програм. Загалом це ракета міжконтинентальна балістична, стріляти такими по країні-сусіду, це щось поза межею нормального сенсу", - зазначив Романенко.

Україна наразі не має ефективного захисту від таких ракет. Американський зенітно-ракетний комплекс Patriot не здатний збити Р-26 "Рубіж".

"Стартова маса ракети "Рубіж" - 43-50 тонн. Для порівняння – стартова маса ракет "Іскандер", "Кинджал" - 3,8 тонни, в 10-15 разів менша", - додав експерт.

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Водночас він додав, що використання таких ракет у РФ обмежене, тому що вартість кожної одиниці — від $50 млн ("Іскандера" - $10 млн). Такі ракети, як "Рубіж" можуть збивати лише американські комплекси THAAD.

"Якщо така ракета буде використана, то це буде один, максимум два рази, або в далекій перспективі, коли буде серійне виробництво такого типу ракет. А для цього треба побудувати завод для їх випуску. Бо ця ракета не була взята на озброєння та не включена в їхню ракетну програму. Тому багато їх в РФ немає", - заявив Романенко.

Експерт зауважив, що через надзвичайно високу вартість у Росії не вистачить можливостей для масового виробництва таких озброєнь.

"Крім того, потрібно буде зняти ядерну бойову частину, все обладнання, переробити ракету на звичайну з фугасною бойовою частиною, а результат… (сумнівний — Ред.)", - заявив фахівець.

За інформацією Романенка, один із комплексів THAAD було розгорнуто в Ізраїлі, коли на країну було здійснено ракетний удар середньої дальності з Ірану, причому ці ракети не були міжконтинентальними.

Романенко також зазначив, що наразі Росія не має в арсеналі ракет середньої дальності, але планує налагодити їхнє виробництво. Це підтверджують, зокрема, супутникові знімки, на яких видно, що в Росії розширюють заводи, що виробляють паливо та двигуни для таких ракет.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили, що РФ вперше вдарила міжконтинентальною балістичною ракетою по Україні.

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