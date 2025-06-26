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- Війна
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Експерт назвав вражаючу цифру кількості ракет РФ: чому вона не може їх використати
Росія має великий запас ракет, зокрема й отриманих з Ірану та КНДР, але втрати пускових платформ і носіїв значно обмежують її можливості для масованих атак.
Росія накопичила кілька тисяч ракет і продовжує активне виробництво озброєння. Частину ракет вона отримала з Північної Кореї та Ірану, але виникають труднощі з їхньою адаптацією до наявних систем запуску.
Про це в коментарі 24 Каналу заявив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.
За інформацією Financial Times, станом на нині у Росії є близько 13 тисяч ракет різної дальності. Окрім накопиченого арсеналу, щомісячне виробництво становить орієнтовно 170–190 ракет. Йдеться, зокрема, про балістичні ракети KN-23 північнокорейського виробництва та іранські ракети Fath-360, які були передані у вересні 2024 року.
На весну 2025 року планувалась також передача Іраном пускових установок. Однак, за словами Кузана, Росія може зіткнутися з проблемами технічної сумісності.
«Ключове питання — чи зможе Росія адаптувати іранські ракети до своїх систем запуску. Адже дальність цих ракет — близько 150 кілометрів. Це означає, що, найімовірніше, вони будуть використовуватись для ударів по прикордонних регіонах України: Харківській та Сумській областях», — зазначив експерт.
Він підкреслив, що попри значні запаси озброєння, Росія обмежена у можливості здійснювати масштабні удари.
«Якщо підсумувати кількість як крилатих, так і балістичних ракет, можна сказати, що Росії за два роки дійсно вдалося накопичити великий запас», — сказав Кузан.
При цьому виробництво зосереджене переважно на балістичних ракетах типу «Іскандер», однак продовжується й виготовлення крилатих ракет — Х-101, а також модифікацій Х-22 і Х-23.
Утім, носії цих ракет зазнали значних втрат.
«Нещодавно носії були частково знищені внаслідок спецоперації „Павутина“, проведеної Службою безпеки України. За оцінками, близько 30% стратегічних ракетоносців Росії — Ту-160, Ту-22М3, Ту-95МС — були або знищені, або суттєво пошкоджені», — повідомив Кузан.
Отже, попри накопичення ракет, Росія стикається з проблемою запуску. Через втрати пускових платформ і носіїв вона вже не здатна проводити масовані ракетні атаки так, як це було раніше.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп під час саміту НАТО в Гаазі відреагував на атаку РФ по Києву.
Ми раніше інформували, що Росія обстрілює Україну згідно із конспектом німецьких нацистів.