Експерт назвав вражаючу цифру кількості ракет РФ: чому вона не може їх використати

Запуск ракет «Калібр» / © Associated Press

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Росія накопичила кілька тисяч ракет і продовжує активне виробництво озброєння. Частину ракет вона отримала з Північної Кореї та Ірану, але виникають труднощі з їхньою адаптацією до наявних систем запуску.

Про це в коментарі 24 Каналу заявив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

За інформацією Financial Times, станом на нині у Росії є близько 13 тисяч ракет різної дальності. Окрім накопиченого арсеналу, щомісячне виробництво становить орієнтовно 170–190 ракет. Йдеться, зокрема, про балістичні ракети KN-23 північнокорейського виробництва та іранські ракети Fath-360, які були передані у вересні 2024 року.

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На весну 2025 року планувалась також передача Іраном пускових установок. Однак, за словами Кузана, Росія може зіткнутися з проблемами технічної сумісності.

«Ключове питання — чи зможе Росія адаптувати іранські ракети до своїх систем запуску. Адже дальність цих ракет — близько 150 кілометрів. Це означає, що, найімовірніше, вони будуть використовуватись для ударів по прикордонних регіонах України: Харківській та Сумській областях», — зазначив експерт.

Він підкреслив, що попри значні запаси озброєння, Росія обмежена у можливості здійснювати масштабні удари.

«Якщо підсумувати кількість як крилатих, так і балістичних ракет, можна сказати, що Росії за два роки дійсно вдалося накопичити великий запас», — сказав Кузан.

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При цьому виробництво зосереджене переважно на балістичних ракетах типу «Іскандер», однак продовжується й виготовлення крилатих ракет — Х-101, а також модифікацій Х-22 і Х-23.

Утім, носії цих ракет зазнали значних втрат.

«Нещодавно носії були частково знищені внаслідок спецоперації „Павутина“, проведеної Службою безпеки України. За оцінками, близько 30% стратегічних ракетоносців Росії — Ту-160, Ту-22М3, Ту-95МС — були або знищені, або суттєво пошкоджені», — повідомив Кузан.

Отже, попри накопичення ракет, Росія стикається з проблемою запуску. Через втрати пускових платформ і носіїв вона вже не здатна проводити масовані ракетні атаки так, як це було раніше.

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