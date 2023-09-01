Експерт назвав, які напрямки є ключовими для ЗСУ у ході контрнаступу

Для Збройних сил України на сьогодні найважливіше - вийти на узбережжя Азовського моря. Ймовірно, цей вихід буде або в Бердянськ, або між Бердянськом і Маріуполем.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов на ютуб-каналі.

За його словами напрямок через Волноваху на сьогодні не є пріоритетним.

"Там близькість РФ, а також зміцнення та кількість військ. Швидше за все, на Маріуполь ми вже підемо вздовж узбережжя Азовського моря", - каже він.

Експерт зазначає, що Генеральний штаб та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний створили цікаву ситуацію на фронті. Зокрема, військове командування досі не може зрозуміти напрямок головного удару наших військ.

"Я до речі теж, і багато аналітиків не знають який задум, де напрямок головного удару. У нас був успіх спочатку в районі Старомайорського та Урожайного, ми там просунулися, потім застопорилися. Де завтра буде успіх - важко дуже сказати, який напрямок наш Генеральний штаб обере для головного удару, а який як другорядний удар", - зазначив він.

Жданов додав, що на сьогоднішній день Мелітопольський напрямок є пріоритетним для Генштабу.

▶️ Дивіться на YouTube-каналі ТСН: Никто не может понять! Жданов о замысле Залужного, который пытаются разгадать во всем мире

Зазначимо, українські війська мають успіх у напрямку Новопрокопівки на південному фронті.

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