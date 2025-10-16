Експерт назвав єдиний спосіб захистити небо над Україною від нових атак Росії: подробиці

Обстріл України / © ТСН

З першими холодами Росія, як і прогнозувалося, поновила енергетичний терор проти України. Проте цього разу ворог діє хитріше і технологічніше, намагаючись занурити країну в темряву та холод. Експерт розкрив, у чому полягає нова небезпека і чи готова до неї наша протиповітряна оборона.

Про це розповів авіаексперт Анатолій Храпчинський для OBOZ.ua.

За його словами, атаки росіян стали не просто частішими, а й значно складнішими. Ворог більше не діє хаотично.

«Ворог уже не просто запускає „Шахеди“ та ракети, а синхронізує їх щільними хвилями, будуючи маршрути, щоб обійти насичені зони ППО та фокусуючись на конкретних місцях та вузлах енергетики», — пояснює експерт.

Головна мета такої тактики — системне виснаження нашої оборони та завдання максимальної шкоди.

Незважаючи на героїчну роботу наших сил ППО, існуючих систем недостатньо для протидії таким масованим і хитрим атакам. Храпчинський вказує на «стратегічну прогалину» в системах протиракетної оборони великої дальності, як-от ізраїльська Arrow чи американська THAAD, які можуть збивати балістику на великих висотах. Крім того, збивати дешеві дрони дорогими ракетами — це економічно невигідна війна на виснаження.

Що потрібно Україні

На думку експерта, Україні потрібна комплексна, багатоешелонована система оборони. Це не просто більше установок Patriot чи IRIS-T. Йдеться про створення «розумного» захисного купола.

«Це система з різноманітними елементами детекції: радіолокації, звукової та візуальної, які контролюють усю територію країни», — зазначає він.

При цьому штучний інтелект має аналізувати загрози в реальному часі та обирати найефективніший засіб протидії — від лазерів та імпульсної зброї до класичних ракет.

Водночас, найкращий захист — це здатність завдати удару у відповідь. Експерт наголошує: для припинення терору Україні потрібні далекобійні та точні ракети — Storm Shadow, ATACMS, Taurus.

Окремо він виділив Tomahawk, надання яких мало б колосальний психологічний і практичний ефект, змусивши ворога платити високу ціну за свої атаки. Лише так, на думку фахівця, можна зробити логіку масованих обстрілів неефективною.

Нагадаємо, військовий оглядач Денис Попович раніше висловив думку, що Україна повинна завдавати симетричних ударів у відповідь по енергетичній інфраструктурі великих російських міст. Пріоритетною ціллю він назвав Москву, а для прориву її ППО запропонував використовувати тактику комбінованих атак за допомогою українських дронів та крилатих ракет.