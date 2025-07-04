Смертельний удар у Гуляйполі: експерт вказав на ймовірну причину загибелі командирів 110-ї бригади

Експерт назвав ймовірну причину трагедії в Гуляйполі / © Сили оборони півдня України

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Ймовірно, витік інформації про збір військовослужбовців у Гуляйполі призвів до загибелі командування 110-ї окремої механізованої бригади.

Таку думку оприлюднив експерт зі зв’язку Сергій Бескрестнов (Флеш).

Деталі удару та втрати

Вранці 1 липня російські війська випустили дві балістичні ракети «Іскандер» по Гуляйполю на Запоріжжі, розташованому приблизно за 70 кілометрів від лінії фронту.

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Внаслідок удару загинули: полковник Сергій Захаревич, командир 110-ї бригади, Дмитро Романюк, заступник комбрига, Валерій Мірзаєв, начальник штабу бригади, та інші офіцери.

Також поранено понад 30 військових. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив смерть Захаревича і проводить повне розслідування обставин удару.

«Наша армія втратила ще одного представника нового покоління українських офіцерів, який виріс у боях і став взірцем мужності та проактивного військового лідерства», — йдеться в офіційній заяві Генштабу.

Сергій Захаревич був полковником Збройних сил України, випускником Одеського інституту сухопутних військ. Він розпочав службу в розвідувальній роті 30-ї механізованої бригади, а 2010 року очолив розвідувальну роту 1-ї танкової бригади. Після початку повномасштабного вторгнення Росії став заступником командира 33-ї механізованої бригади. У лютому 2025 року його призначили командиром 110-ї механізованої бригади.

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Причина трагедії: витік інформації

Експерт зі зв’язку Сергій Бескрестнов (Флеш) повідомив, що ймовірною причиною загибелі командування 110-ї бригади став витік інформації про збір військових з месенджера.

«Проблема в тому, що цей захід заздалегідь обговорювався у групі, де було кілька сотень учасників. Як інформація потрапила до ворога, вже не має особливого значення, може, вірус, може, хтось комусь сказав не тому, може, хтось загубив телефон», — написав експерт.

За його словами, після цього випадку командування почало видавати накази про заборону спілкування в месенджерах. Однак Бескрестнов вважає такі обмеження неефективними, оскільки «горизонтальні зв’язки жодними наказами не скасуєш, вони ефективні».

Нагадаємо, 1 липня загинув полковник, командир 110-ї окремої механізованої бригади ім. генерал-хорунжого Марка Безручка Сергій Захаревич. Побратими підтвердили смерть полковника, а президент України Володимир Зеленський уточнив, що Сергій Захаревич загинув через російський ракетний удар по Гуляйполю на Запоріжжі.

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