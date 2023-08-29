Експерт оцінив артилерійський потенціал ворога: чи може РФ компенсувати втрати

У травні 2023 року втрати російської артилерії перевищили 500 одиниць на місяць. Тоді як від початку літа цей показник зріс до 600 одиниць.

Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За словами експерта, піковим за постачанням у РФ був 2019 рік.

"Аналогічна картина була і з постачанням танків. Але навіть цей піковий рік показав передавання до російських військ 114 одиниць ствольної артилерії, або 9-10 од. на місяць. Більшість із переданої артилерії – це САУ "Мста-С" — 102 од. або 8-9 од. в місяць", - зазначає Коваленко.

Росія продовжує стикатися зі складнощами виробництва САУ, зокрема, після посилення санкцій.

"Ця проблема деградації технологічних процесів виявляла себе у подібних скандалах, пов'язаних із зривом постачання іноземним замовникам", - вказано у повідомленні.

До початку повномасштабного вторгнення технічні та технологічні можливості виробництва у Росії не дозволяли виробляти десятки САУ "Мста-С" на місяць. Водночас вироблені 8-9 самохідок не були новими, побудованими з нуля, а є модернізацією наявних напрацювань.

"Протягом 2022 року російський ВПК підвищив постачання у війська до 200 одиниць артилерії на місяць, а в пікові моменти навіть до 300 одиниць, але були не нові зразки артилерії і навіть не САУ, а гаубиці, що переважно знімаються з консервації", - каже Коваленко.

Він наголошує, що російський ВПК в таких умовах не здатний компенсувати всі втрати навіть зняттям зі зберігання виключно гаубиць, що "буксуються". Відтак артилерійський потенціал РОВ поступово йде в мінус.

Додамо, що після заяви речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната про наявність в російських ракетах і дронах іноземних комплектувальних, ситуацію прокоментували військові експерти.

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