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Експерт оцінив дії ЗСУ на лівобережжі Херсонщини та вказав на важливий нюанс

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Експерт оцінив дії ЗСУ на лівобережжі Херсонщини та вказав на важливий нюанс

Наслідки обстрілу Херсонщини 13 серпня / Фото: Андрій Єрмак/Facebook

Сили оборони розширюють сіру зону на лівому березі Дніпра.

Військовий експерт Олександр Коваленко заявив, що використання терміну "плацдарм" щодо подій на лівобережжі Херсонщини є некоректним.

Про це він написав у своєму Telegram.

За його словами, плацдарм - це територія, на якій розгорнуті війська для ведення оборонних або наступальних дій

"В ході форсування водної перешкоди передові підрозділи займають ділянку на протилежному березі, після чого вводяться сили другого ешелону і відбувається процес розширення до рівня оперативних сил", - пише Коваленко.

Як він зауважує, подібних дій на лівому березі Херсонської області не спостерігається.

"Тоді, що ж там відбувається? А відбувається там те, що так само є унікальним явищем для сучасних воєн і конфліктів. СОУ невеликими групами ССО регулярно розширюють сіру зону, не контрольовану ні СОУ, ні РОВ. Але з одним дуже важливим нюансом", - зазначає експерт.

Прикметним є те, що сіра зона на лівому березі знаходиться під вогневим контролем артилерії з правого берега. Відтак вона має перевагу не лише по дальності, але і через розміщення на панівних висотах. 

"Саме тому, називати те, що відбувається на лівому березі Херсонської області, розширенням плацдарму - некоректно. А ось коли це почне відбуватися, не помітити цього буде просто неможливо. Хоча б по істеричним крикам російських пропагандистів і всяких там "воєнкорів", - підсумовує експерт.

Зазначимо, що російські окупанти продовжують тероризувати правий берег Херсонщини, хаотично обстрілюючи обласний центр.

У Міноборони України прокоментували рейд ЗСУ на лівий берег Херсонщини.

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Дата публікації
Перегляди
442
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