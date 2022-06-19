Експерт оцінив можливість Польщі закрити небо над західними регіонами України після заяви місцевого генерала

Польща, як і Румунія, мають потужності, щоб закрити небо над західними регіонами України, але є умови.

Про можливість «закриття неба» над Україною вже не вперше звучать заяви і в теорії вони можливі, заявив в ефірі «Єдиного марафону» у слоті ТСН Олександр Мусієнко.

Він нагадав, що такі пропозиції виникали ще у березні і квітні, тоді йшлося про розміщення миротворчої місії НАТО на територіях, де не велися активні бойові дії, а також розглядався варіант концепції «закриття неба». «Теоретично, якщо подивитись на польські системи ППО, у них такі можливості є. У них є системи ЗРК Patriot, як і в Румунії. Ці країни вони можуть змістити свої системи і виконувати ту функцію, що частково моніторити і закривати частково небо в цих місцях», - заявив Мусієнко.

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Він наголошує, що така можливість є теоретичною. «Треба зважати на позиції Альянсу з цього питання і позицію США, де виробляється ці системи, тож наскільки вони будуть згодні, як будуть використані такі системи. Тут виникають питання, але якщо дозвіл нададуть, то теоретично це буде можливо щодо кількох західних областей нашої держави», - зазначає експерт.

Водночас він наголошує, що думки про закриття неба над Україною заявив все ж польський офіцер, який вже не на посаді.

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