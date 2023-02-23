Експерт оцінив спроможність росіян завоювати весь Донбас до нового дедлайну Путіна

Російські окупанти продовжують свої спроби наступу на території Донецької та Луганської областей, намагаючись вкластися у поставлений господарем Кремля новий термін — до 31 березня.

Із ранкових зведень Генштабу від 23 лютого відомо про нові спроби російських окупантів оточити Бахмут, а в британській розвідці відзначають намагання Росії поновити наступ на Вугледар. На Луганщині також триває російський наступ, який ще не досягнув свого піку. За інформацією ГУР Міноборони, Путін поставив нове завдання: до 31 березня захопити повністю Донецьку та Луганську області.

Військовий експерт Олег Жданов в інтерв’ю ТСН.ua проаналізував, як будуть розгортатися події на фронті навесні.

“Я думаю, що не станеться нічого особливого. Ще тиждень-два, якщо дозволить погода, російські війська будуть намагатися перейти у наступ. Будуть ці нескінченні атаки на наші позиції. Можливо, ми десь навіть і поступимося територією, враховуючи той шалений тиск, який вони на нас здійснюють. А далі почнеться позиційна війна, тому що настане весняне бездоріжжя”, - прогнозує експерт.

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За його словами, на східному фронті може повторитися та ж ситуація, яка була в листопаді, коли війська стояли на позиціях, тому що важка техніка грузла у багнюці і не було ніякої можливості йти в атаку.

Олег Жданов нагадав, що новий дедлайн Путіна — далеко не перший. Раніше озвучувалися дати 28 лютого, Новий рік тощо.

“31 березня, на мій погляд, найбільш невдала дата стосовно виконання воєнних завдань. Ми отримали черговий пакет допомоги від Сполучених Штатів, який містить суто боєприпаси. Наша артилерія починає працювати набагато краще. Це додає нам впевненості в тому, що ці атаки будуть безуспішними”, - резюмував експерт.

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